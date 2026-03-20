¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØÁ°ÅÄÆØ»Ò¼Ì¿¿½¸ Beste¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ø¤Î¡ÈÂÐ¹³¿´¡É¤È¸«¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È²áµîºÇÂçÏª½Ð¡ÉÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ËÂÐ¹³¡©Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¾×·â¤Î¡È¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ñ¡ÉÍ­µÈ¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬ÏÃÂê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡£Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¡È¥Ü¥ó¥Æ¡¼¥¸»Ñ¡É¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç