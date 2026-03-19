東京管区気象台はさきほど東京で桜が開花したと発表しました。平年より5日早い開花です。東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木で、東京管区気象台の職員が観測をおこなったところ、開花発表基準となる5、6輪以上の花が咲いていることが確認されたため、午後2時すぎに桜の開花を発表しました。平年より5日早い開花で、気象庁によりますと、桜は満開になるまで1週間程度かかるということです。