花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」はこのほど、RIZAPグループの子会社RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」(チョコザップ)で運動を楽しく続けるための新しい取り組み「チョコ活でご褒美体験!」プロジェクトの第1弾パートナーとして選定された。新習慣「チョコ活でご褒美体験!」とは?○どんなコラボ?「チョコ活」は生活のスキマに自然と溶け込むカンタン、便利で楽しい“ちょこっとご褒美習慣"だ。○企画の目的ジム