ドジャースの大谷翔平（31）が3月18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大会ベストナインにあたる「オールWBCチーム」の指名打者部門に選出された。MLB公式によると、選考は大会を取材した世界各国の放送関係者やメディア、公式記録員の投票で行われ、日本からは大谷のみが名を連ねた。 【画像】大谷翔平、侍ジャパンに贈った“豪華差し入れ”に「一流はやる事が違う」藤平