ドジャースの大谷翔平（31）が3月18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大会ベストナインにあたる「オールWBCチーム」の指名打者部門に選出された。MLB公式によると、選考は大会を取材した世界各国の放送関係者やメディア、公式記録員の投票で行われ、日本からは大谷のみが名を連ねた。

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大谷は今大会で4試合に出場し、打率.462、3本塁打、7打点、出塁率.611、長打率1.231、OPS1.842を記録。長打力と勝負強さで存在感を示し、2023年大会に続いて指名打者部門での選出となった。前回大会では投手、指名打者の両部門で選ばれ、大会MVPにも輝いている。

【画像】指名打者部門で今大会のベストナインに選ばれた大谷

この話題には、Xユーザーから「大谷さん、おめでとうございます。次回はここに選ばれる日本選手がもっと増えることに期待です～」「凄いメンバーです。さすが大谷選手」「まさに怪物級！日本選手で唯一の選出、誇らしい限りです」「何でも賞をとってしまうな大谷翔平さん」といった声が寄せられている。