「選抜高校野球・開会式」（１８日、甲子園球場）選抜高校野球の開会式が行われ、北照の主将・手代森煌斗外野手（３年）が選手宣誓を行った。前日のリハーサルでは緊張からせりふを忘れ、言葉に詰まる場面も。「これからもう一回仕上げて、明日には完璧にしてきたい」と意気込んでいた中、本番では完璧な選手宣誓を披露。「練習通り、すらすら言えたのでいい選手宣誓になったかなと思います」と話し、「１００点です。ほっと