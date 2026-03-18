【「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」（43025）】 3月19日～ 予約開始 3月28日 発売予定 価格：15,980円 レゴ ジャパンは、「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」（43025）の一般販売を3月28日より開始する。価格は15,980円。一般販売に先行し、3月19日より予約受付が開始される。 本商品は、レゴ グループとNIKEの複数年にわたるグロー