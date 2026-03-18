【「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」（43025）】 3月19日～ 予約開始 3月28日 発売予定 価格：15,980円

レゴ ジャパンは、「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」（43025）の一般販売を3月28日より開始する。価格は15,980円。一般販売に先行し、3月19日より予約受付が開始される。

本商品は、レゴ グループとNIKEの複数年にわたるグローバルパートナーシップの新たな取り組みとして発売されるレゴセット。レゴ ブロックの創造的な遊びとナイキのスニーカーが持つヘリテージを融合して生まれた新たなコラボレーション製品で、3月26日の「エアマックスデー」に向けたタイミングで登場する。

「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」（43025）

ピース数：1,213個

本製品は、1995年に発売された不朽の名作スニーカー「Nike Air Max 95 Big Bubble」OGモデルを忠実に再現。レゴ ブロックで再現したシューズは、ブラック、グレー、ネオンイエローのカラーリングを採用し、象徴的な「NIKE Air」のロゴも再現されている。スニーカーをひねると、ソール部分に小物を収納できる「秘密の引き出し」というギミックとして隠されている。

本製品には専用ディスプレイスタンドのほか、「Nik e Air Max 95」スニーカーを着用した、頭部をカスタマイズ可能なレゴ ミニフィギュアも付属する。

【レゴグループ 新規事業製品グループ SVP Federico Begher フェデリコ・ベッガー氏 コメント】

「Nike Air Max 95」は、革新的でストリートカルチャーの定番、そして個性を表現するキャンバスとなっています。私たちの新しい「Nike Air Max 95 x レゴ（R）セット」は、このレガシーに敬意を表したものです。本コラボレーションを通した創造的で、アクティブな遊びを通じ、子供たちが時代を超えた魅力を発見し、あらゆる方法で自分自身を表現することを 期待しています。

【NIKE グローバルキッズ 担当副社長 Ailsa Gilroy アイルサ・ギルロイ氏 コメント】

「Nike Air Max 95 Big Bubble」とレゴ ブロックとのコラボレーションは、NIKEとレゴグループ双方の根幹に流れるエネルギーと想像力を子どもたちが体験する新たな機会を創出するでしょう。「Nike Air Max 95 Big Bubble」をこのように蘇らせることで、子どもたちは自らの目線でスポーツとスタイルを追求できるようになります。

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