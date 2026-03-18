老朽化や耐震性を理由に香川県が解体を決めている「旧県立体育館」についてです。アスベストの事前調査が不十分だとして、民間の団体が労働基準監督署などの関係機関に報告したと明らかにしました。 【写真を見る】香川県が解体を決めている「旧県立体育館」アスベストの事前調査が不十分と指摘し労働基準監督署などに報告【香川】 会見を開いたのは、建物の保存活用を求める民間の団体、再生委員会です。 （旧香川県立体育館