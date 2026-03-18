＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇18日◇Vポイント×SMBCレディス（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞46年ぶり海外開催となった台湾大会を終えて、今週の舞台は千葉県へ移る。20日（金）から今季第3戦「Vポイント×SMBCレディス」が開催。開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。【前夜祭フォト】結婚判明の小祝さくらは黒ワンピースで登場20歳の菅楓華は女王・佐久間朱莉、都玲華の注目グループ入り。午前10時10分に1番