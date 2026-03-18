『変な家』『８番出口』『近畿地方のある場所について』が大ヒットする等、現在は空前のホラーブーム。そんな中、インターネット上で大人から子どもまでを夢中にさせているホラー「SCP」をご存知だろうか。【画像】どこから読んでも超怖い短編ホラー!聞いたことはあるけれど、何のことなのかよく分からない、子どもがYouTubeでSCPの動画を見ているけれど、今さら詳しく聞けないという人も多いはず。