世界中で話題沸騰！ネットから始まり、都市伝説のように広がった中毒者続出ホラー「SCP」って、一体なに？

『変な家』『８番出口』『近畿地方のある場所について』が大ヒットする等、現在は空前のホラーブーム。そんな中、インターネット上で大人から子どもまでを夢中にさせているホラー「SCP」をご存知だろうか。



【画像】どこから読んでも超怖い短編ホラー!



聞いたことはあるけれど、何のことなのかよく分からない、子どもがYouTubeでSCPの動画を見ているけれど、今さら詳しく聞けないという人も多いはず。





大人から子どもまでハマる「SCP」とは？

そこでこの記事では、『異常存在SCP報告ファイル』（集英社みらい文庫）の著者で、怪異現象や都市伝説の研究者・朝里樹さんが「SCP」を解説。これだけ読めば「SCP」の恐ろしい魅力がわかります！

SCPは「人の理解や能力を超えた異常な存在」を題材にした、インターネット上の共同創作コミュニティです。

異常存在SCPの危険から人々を守る秘密組織「SCP財団」の「報告書」という形式で、世界中の人々が投稿し続けている、いわば創作版の都市伝説集ともいえるものです。



SCPとはSpecial Containment Procedures（特別収容プロトコル）の略。自然法則に反した異常な物品・生物・現象・場所などのことです。

SCP財団は、SCPを「確保 (Secure)、収容 (Contain)、保護 (Protect)」して人々の目から遠ざけ、安全に暮らせるようにすることを目的としています。



SCPは主に次の３つに分類され、管理されています。

・Safe（簡単で、安全に収容できる）

・Euclid（収容可能だが、不安定。また、知性や主体性を持つ）

・Keter（継続的に収容することが難しい、または収容する手順が複雑）

具体的にはどんなSCPがあるの？

一番有名なのは「SCP-173 彫刻 オリジナル」でしょう。この「彫刻」をきっかけにSCPは生まれました。

見ている間は全く動かない不気味な姿の彫刻ですが、一瞬でも目を離すと高速で移動し、目を離した人の首を折るという、非常に攻撃的なSCPです。

日本生まれのSCPでは「SCP-040-JP ねこですよろしくおねがいします」が有名です。

日本のどこかにある井戸小屋で井戸の中を覗くと、毛が無く、人間のような目をしたねこがいて、それを見ると様々な場所でその「ねこ」が見えるようになってしまいます。

「SCP-1048 ビルダー・ベア」は一見ふつうのテディベアですが、自力で動くことができ、近くにいる人間にダンスを見せる、抱きつくなど、かわいらしいしぐさで愛情を示します。

しかし、人間の体などを材料にして、自分と同じテディベアを作る性質があります。

SCPがここまで人気な理由は？

SCPは、その自由さが大きな魅力なのではないかと思います。SCPは単に怖い話、不思議な話が集まっているだけではなく、SCPというコミュニティに集まった人々のアイディアから生まれた、たくさんのバリエーションがあります。



SCPの世界観の中では、財団の管理するSCPは世界を破壊できるようなものから、幽霊のようにいつの間にか隣にいるもの、人間を憎んでいて襲ってくるもの、人間が好きで人間のために働くものまで様々です。これらが同じ世界に存在できるのがSCPの楽しいところです。

そのため、報告書は怖いものもあれば、くすりと笑えたり、ほろりと涙を流してしまうものもあります。財団職員が作成した報告書という形式で紹介されるので、まるでSCP財団やSCPが存在する世界の住人になったような不思議な感覚で読むことができるのです。

『異常存在SCP報告ファイル』とは

『異常存在SCP報告ファイル』（集英社みらい文庫）は「もしSCP財団でもなく、SCPの知識もない普通の子どもたちが、偶然SCPに出会ってしまったら」というコンセプトの短編集です。

正体が分からないSCPと一般の人が出会ってしまったら、その人は相当に恐ろしい目に遭うことでしょう。何らかの道具であれば、見つけた人によっては、恐ろしいことをしでかしてしまうかもしれません。

今回はSCPの中でも特にホラーだと感じるものを選び、SCPに遭遇してしまった子どもたちにまつわる物語を書きました。楽しんでいただけたら、そして怖いと思っていただけたなら、嬉しく思います。

異常存在SCP報告ファイル 彫刻-オリジナル、人間削り、森の血だまりほか

朝里 樹・作、増田羊栖菜・カバーイラスト、おふとん商會・本文イラスト

2026/3/18

770円（税込）

192ページ

ISBN：978-4083220388

どこから読んでも超怖い短編ホラー!

人の理解を超えた異常な存在「SCPオブジェクト」。さまざまな場所で多くのSCPオジェクトが不気味なできごとを引き起こしている!

この報告ファイルにまとめた恐怖の15事例をキミは最後まで読めるだろうか……。



報告ファイル収録内容

イラスト入りSCP図鑑つき!

・SCP-173 彫刻-オリジナル

・SCP-1048 ビルダー・ベア

・SCP-513 カウベル

・SCP-426 私はトースター

・SCP-1307 人間削り

・SCP-2481-JP 森の血だまり ほか