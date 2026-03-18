世界最高峰のラリー・WRCで、日本人ドライバーの勝田貴元が15日、悲願の初優勝を飾った。世界屈指の過酷な悪路を舞台に繰り広げられたケニアでの激戦の裏側で、中継ではケニアでも人気を誇るランクルが現地を走る姿と、“新型ランクル”が紹介され、ファンの間で「FJ復活」を喜ぶ声があがった。【映像】屈指の悪路を走破＆“復活する”新型FJの姿（複数カット）中継では昨年、勝田らがランドクルーザーをベースに改造を施した