フジテレビのトーク番組『ホンネ喫茶永田町』（後7：00）が17日に放送され、MC加藤浩次が中道改革連合・小川淳也代表にツッコミ続けた。【写真】渡辺周氏が見守る中で自身の考えを語る中道・小川代表本番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、今だからこそ“ホンネで話したいこと”をトークする番組。第2弾でも話題の時事ニュースやニッポンが抱えるさまざまな課題について、スタジオで熱く楽しくトーク