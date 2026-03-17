加藤浩次、中道・小川代表にきっぱり「よく言えますね！」 ホンネ喫茶で“ツッコミ”の嵐
フジテレビのトーク番組『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）が17日に放送され、MC加藤浩次が中道改革連合・小川淳也代表にツッコミ続けた。
【写真】渡辺周氏が見守る中で自身の考えを語る中道・小川代表
本番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、今だからこそ“ホンネで話したいこと”をトークする番組。第2弾でも話題の時事ニュースやニッポンが抱えるさまざまな課題について、スタジオで熱く楽しくトークしていく。
2月の衆議院選挙で自民党は単独で定数の3分の2を超える316議席（追加公認1人を含む）を獲得する歴史的大勝。与党の日本維新の会を合わせると352議席となった。一方、中道改革連合は172議席から49議席に減らす大惨敗となった。
加藤は小川代表に「少数野党になってどう戦っていくんですか？中道はそのままいくんですか？（公明党と）やっていくんですか？」と鋭くツッコんだ。加藤のあまりの勢いに小川代表は「ちょっとまたサシで…」とタジタジの様子。これに加藤は「ここね、『ホンネ喫茶』なんですよ。早めに本音いただきたいんですよ！」と勢いを緩めなかった。
小川代表は衆院選の比例得票数で中道は約1千万票を得たことについて「価値において対等。あるいはそれに近いというプライドを持たなければいけない」と強調。しかし与党の自民党が約2千万票となったことを踏まえ、加藤は「ダブルスコアじゃないですか！」とバッサリと言い切った。しかし小川代表は「だけど国会はダブルどころじゃないですから」と応戦した。
これに加藤は小川代表に「よく言えますね！」と今回の衆院選で落選するも本番組に参加した渡辺周氏を見て「渡辺さんの顔を見てくださいよ！渡辺さん落ちちゃったんですよ。悲しい顔でずっといるんですよ！」と訴えた。突然話題を振られた渡辺氏は苦笑いを浮かべ続けた。
今回ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の細野豪志氏、大空幸星氏、中道改革連合・小川淳也代表、渡辺周氏、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党・神谷宗幣代表といった、政界を代表する豪華な顔ぶれ。さらに杉村太蔵、青山和弘、田崎史郎らも集結し、さまざまな角度から意見を交わし合った。
【写真】渡辺周氏が見守る中で自身の考えを語る中道・小川代表
本番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、今だからこそ“ホンネで話したいこと”をトークする番組。第2弾でも話題の時事ニュースやニッポンが抱えるさまざまな課題について、スタジオで熱く楽しくトークしていく。
2月の衆議院選挙で自民党は単独で定数の3分の2を超える316議席（追加公認1人を含む）を獲得する歴史的大勝。与党の日本維新の会を合わせると352議席となった。一方、中道改革連合は172議席から49議席に減らす大惨敗となった。
小川代表は衆院選の比例得票数で中道は約1千万票を得たことについて「価値において対等。あるいはそれに近いというプライドを持たなければいけない」と強調。しかし与党の自民党が約2千万票となったことを踏まえ、加藤は「ダブルスコアじゃないですか！」とバッサリと言い切った。しかし小川代表は「だけど国会はダブルどころじゃないですから」と応戦した。
これに加藤は小川代表に「よく言えますね！」と今回の衆院選で落選するも本番組に参加した渡辺周氏を見て「渡辺さんの顔を見てくださいよ！渡辺さん落ちちゃったんですよ。悲しい顔でずっといるんですよ！」と訴えた。突然話題を振られた渡辺氏は苦笑いを浮かべ続けた。
今回ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の細野豪志氏、大空幸星氏、中道改革連合・小川淳也代表、渡辺周氏、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党・神谷宗幣代表といった、政界を代表する豪華な顔ぶれ。さらに杉村太蔵、青山和弘、田崎史郎らも集結し、さまざまな角度から意見を交わし合った。