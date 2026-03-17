人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人間関係に波乱が。余計な発言はしない方が安全かも。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）感情的になって大失敗しそう。冷静さをキープすること。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）乗り物にトラブル運が。