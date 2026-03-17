2026年3月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係に波乱が。余計な発言はしない方が安全かも。
感情的になって大失敗しそう。冷静さをキープすること。
乗り物にトラブル運が。急ぐならタクシーより電車が◎。
将来に関わる悩みが発生するかも。突き詰めず気楽に考えてみて。
買い物運がイマイチ。まずはサンプルを手にしてみよう。
新しいことをすると吉。スポーツや趣味など新分野の開拓が◎。
ぼーっとしていると用事を押し付けられそう。忙しなく動いて。
クローゼットをチェックしよう。忘れていた何かが出てくるかも。
軽やかな態度が人気のカギ。今日ならお調子者になってもOK。
本当にやりたいことが見えてきそう。実現に向けてまい進を！
アウトドアで友人と楽しく過ごそう。主導権を握るとさらに吉。
遊びが充実する暗示。5人以上で出掛けるのがおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人間関係に波乱が。余計な発言はしない方が安全かも。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
感情的になって大失敗しそう。冷静さをキープすること。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
乗り物にトラブル運が。急ぐならタクシーより電車が◎。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
将来に関わる悩みが発生するかも。突き詰めず気楽に考えてみて。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
買い物運がイマイチ。まずはサンプルを手にしてみよう。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
新しいことをすると吉。スポーツや趣味など新分野の開拓が◎。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ぼーっとしていると用事を押し付けられそう。忙しなく動いて。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
クローゼットをチェックしよう。忘れていた何かが出てくるかも。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
軽やかな態度が人気のカギ。今日ならお調子者になってもOK。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
本当にやりたいことが見えてきそう。実現に向けてまい進を！
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
アウトドアで友人と楽しく過ごそう。主導権を握るとさらに吉。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
遊びが充実する暗示。5人以上で出掛けるのがおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)