「コッチのほうがいいかな」元俳優の前山剛久（35）がまたも炎上している――。前山氏といえば、’21年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人。だが、神田さんとの口論音声やLINEのやり取りなどが流出し、批判が高まったことから所属事務所を退社。事実上の芸能引退となり、現在も復帰できていない。そんな前山氏が炎上したのは、３月１日に公開されたYouTube動画《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》（現在は削除）で