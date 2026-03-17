YouTuberカジサック（45）が14日、YouTubeを更新。住み始めて3カ月が経った新居について、後悔していることを明かした。【映像】カジサックの大豪邸（複数カット）18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にマイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚さんの部屋、リビングルーム、キッチンな