YouTuberカジサック（45）が14日、YouTubeを更新。住み始めて3カ月が経った新居について、後悔していることを明かした。

【映像】カジサックの大豪邸（複数カット）

18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にマイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚さんの部屋、リビングルーム、キッチンなどを披露し、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「東京にこのデカさの家はめちゃくちゃすごい」「成功者すぎる」など多くの反響が寄せられていた。

2026年3月14日には、「新居に住んで3ヶ月！やって良かった事&後悔した事を紹介します！」という動画を投稿。妻のヨメサックは、キッチンのコンロ前にガラスパネルをつけたことを後悔しているといい、「やっぱりすごい油が散るんです。毎回油はねガードを付けるんですけど、これ（ガラスパネル）が汚れないためにやってる。それって絶対いらなかったじゃん」とコメント。

カジサックは、庭の木に水をやる際にホースが届かず不便に感じているため、屋外の蛇口の場所や数も後悔していると明かした。

（『ABEMA NEWS』より）