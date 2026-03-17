沖縄県の名護市辺野古で進められている新基地建設の現場海域で発生した船２隻の転覆事故。乗っていた計21人が海に投げ出され、うち船長の男性（71）と「平和学習」のために乗船していた同志社国際高校２年の女子生徒（17）が亡くなるという最悪の結果となった。同船は新基地建設工事への抗議のために使用されていたことから、ネット上では「抗議に高校生を参加させた」などのデマも飛び交う事態も。痛ましい事故はなぜ起きてしまっ