〈辺野古・女子高生ら2人死亡〉「船は定員ギリギリだった」転覆事故はなぜ起きた？ 私立高校は抗議団体を通して20年以上辺野古で平和学習、ネットではデマや憶測も

沖縄県の名護市辺野古で進められている新基地建設の現場海域で発生した船２隻の転覆事故。乗っていた計21人が海に投げ出され、うち船長の男性（71）と「平和学習」のために乗船していた同志社国際高校２年の女子生徒（17）が亡くなるという最悪の結果となった。同船は新基地建設工事への抗議のために使用されていたことから、ネット上では「抗議に高校生を参加させた」などのデマも飛び交う事態も。痛ましい事故はなぜ起きてしまったのか。

〈画像〉「座り込み8000日」の看板を掲げ基地移転を抗議する団体、船は工事への抗議にも使用されていたこともあった

「21人全員を救助」→「2人が死亡」

雲ひとつなく晴れ渡る空に降り注ぐ暖かい日差し。ポストカードで見るような美しい沖縄の海で事故は起きた。

「第11管区海上保安本部（海保）が事故の第一報を発表したのは、16日午前11時20分すぎ。内容は、その日の午前10時12分ごろ、名護市辺野古沖で船2隻が転覆。船艇・航空機で海難救助対応にあたっている、というものでした」（地元メディア関係者）

海保の発表によると、事故に遭ったのは、「平和丸」（5トン未満）と「不屈」（１.9トン）の2隻。名護市辺野古の辺野古崎から東南東約１.5キロの沖合で転覆し、乗船していた同志社国際高2年生18人と乗組員3人の計21人が海に投げ出された。同保安本部は事故を覚知してすぐに「転覆海難対策本部」を設置し、海難救助対応にあたったという。

「海保側が出した正午前の情報では『21人全員を救助』と伝えられていましたが、約30分後には『負傷者4人のうち2人は意識不明』と追加情報が入って最悪の事態を覚悟しました。船長の男性が正午前に、女子生徒が午後12時30分ごろにそれぞれ死亡が確認されたことが明らかになったのは午後１時すぎのことでした」（同）

事故にあった2隻は辺野古新基地建設工事の海上での抗議活動のために地元団体が所有していたものだった。そのため、情報が錯綜する中で一部メディアが船を「抗議船」として伝えたこともあり、大手ポータルサイトのコメント欄にはデマや誤解に基づく投稿も相次いだ。

「過激な抗議の現場に生徒を巻き込む形となっていたのでは」

「学生は行き過ぎた抗議活動の被害者と言って過言ではない」

抗議活動を展開していた市民団体や学校側の責任を問う、こうした声が相次いで上がったのだ。

高波を受けてバランスを崩して転覆した？

そもそも事故はなぜ起きてしまったのか。事故原因として指摘されているのが、現場海域で発生した大波の影響だ。気象情報によると、当時、現場では波浪注意報が発表中だったとされるが、風速は4メートル、風浪は０.5メートル程度とされ、海は「大荒れ」とまではいえない状況だったという。

ただ、沖縄では2月から3月にかけては、「二月風廻り（ニンガチカジマ―イ）」と呼ばれる寒冷前線の通過に伴う強風が吹く時期でもあり、突風にあおられて急な高波が発生した可能性はある。

「浅瀬から海底が急に深くなるリーフ（礁）の切れ目では波が立ちやすい。２隻がその付近で発生した高波を受けてバランスを崩して転覆したということも考えられます。事故現場では、救助にあたっていた海保の船舶も転覆しており、当時の現場海域が波の立ちやすい条件下にあったともいえるでしょう」（同）

海保側は今後、業務上過失往来危険、業務上過失致死傷の容疑での立件を視野に捜査を進める方針だとされる。今後は、船を出した団体や学校の管理責任も問われることになる。

基地建設現場の見学は団体を通じて20年以上続けてきた

２隻を所有し、抗議活動を行っていたとされる団体は、「ヘリ基地反対協議会」。日米両国間での「SACO最終報告」を経て米軍普天間飛行場のキャンプ・シュワブ（名護市辺野古）への移転が決まった直後の1997年から活動を開始したとされる市民団体で、辺野古での座り込み抗議や、海上での抗議活動を行なってきた。

団体はホームページや関係者を通じて、大学や報道関係者らの海上視察を受け入れてきている。学校側は、1980年の開校以来、沖縄での「平和学習」を続けているとされ、辺野古の新基地建設現場の見学も、団体を通じて20年以上続けてきたのだという。

団体側が16日に開いた会見で、「活動を開始してから初めての死亡事故だった」と明らかにした。

「亡くなった船長は沖縄県南城市の教会で牧師を務めるかたわらで抗議活動に参加していました。事故に遭った『平和丸』は約20年前、『不屈』は約10年前から稼働しており、２隻はそれぞれ月１回のメンテナンスのほか、船舶検査も通っていたといいます。

平和丸は最大搭載人員が旅客12人船員1人、不屈は旅客9人船員１人で、事故当時、平和丸には１２人、不屈には９人が乗っていました。それぞれ定員の条件をぎりぎり満たしていた状態で、そうした状況が事故原因に関わるかどうかが今後の注目点となりそうです」（前出のメディア関係者）

亡くなった２人の冥福を祈るとともに、原因究明が待たれる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班