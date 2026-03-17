藤枝MYFCは17日、FWディディエ(23)がクラブと双方合意の上で契約を解除し、同日付けでチームを離れると発表した。ペルー出身のディディエは、昨年8月に母国のシエンシアーノから藤枝に完全移籍。しかし、負傷の影響もあり、加入後の出場はなかった。以下、クラブ発表プロフィール●FWディディエ(DIDIE)■生年月日2002年3月21日(23歳)■出身地ペルー■身長/体重180cm/77kg■経歴クラブ・アリアンサ・リマ(ペルー)-FCエメン(オラ