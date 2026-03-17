東九州自動車道の津久見インターチェンジの料金所が17日からETC専用になりました。大分県内では3か所目です。 【写真を見る】東九州道の津久見ICがETC専用に17日から運用開始大分県内3か所目 ネクスコ西日本は、高速道路の混雑緩和と管理コスト削減などを目的に、料金所のETC専用化を進めています。 この春は西日本管内の30か所が対象です。このうち東九州自動車道の津久見インターチェンジの料金所も17日午前0