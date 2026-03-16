中川翔子が自身のInstagramを更新し、東京ドームシティで開催されているヒーローショーを双子と一緒に訪れた際のプライベートショットを公開した。 【写真】ヒーローショーのキャストと決めポーズで撮った記念写真を公開した双子を抱いた中川翔子 ■中川翔子「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました」 中川は「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！