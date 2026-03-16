本多大夢・浜川路己によるアイドルデュオROIROMの2ヵ月連続特番がエムオン!で放送。 ふたりのクリエイティブに迫る2ヵ月連続特番第1弾は、新曲「DRESS CODE」MV撮影に密着。エムオン!で3月29日21時から放送される。 ■特番第1弾はROIROM新曲「DRESS CODE」MV撮影に密着 オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、2025年5月にアイドルデュオ・ROIROMを結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビュ