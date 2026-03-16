本多大夢・浜川路己によるROIROMの新曲MV撮影に密着！2ヵ月連続特番がエムオン!でオンエア

本多大夢・浜川路己によるアイドルデュオROIROMの2ヵ月連続特番がエムオン!で放送。

ふたりのクリエイティブに迫る2ヵ月連続特番第1弾は、新曲「DRESS CODE」MV撮影に密着。エムオン!で3月29日21時から放送される。

■特番第1弾はROIROM新曲「DRESS CODE」MV撮影に密着

オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、2025年5月にアイドルデュオ・ROIROMを結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、同月に東京・有明アリーナで開催した初のショーケース『ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～』では、約2万人を動員する大成功を収めた。

圧倒的なビジュアルと高い表現力で、アーティストとして急速な成長を遂げている彼ら。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんな ROIROM の魅力に迫るオリジナル番組を2ヵ月連続でオンエア！ 華やかなステージに至るまでの、知られざる試行錯誤のプロセス…クリエイティブに向き合うふたりの“0から1を生む物語”を記録したドキュメンタリーを届ける。

＜#1＞では、新曲「DRESS CODE」のMV撮影に密着。2日間にわたる撮影を通して見えてくるのは、楽曲の世界観を色濃く映し出すふたりの表現力と音楽性。カメラに向き合う真剣な眼差しや、撮影の合間に垣間見える飾らない素顔など、ありのままの彼らの魅力に迫っていく。さらに本作をはじめ、「Dear DIVA」「My Princess」の世界観や楽曲への想いを、本人たちが自らの言葉で語る。

パフォーマンスに込めたこだわり、ROIROM として積み重ねてきた歩み、そしてこれから描く未来についても明かしていく。

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募すると抽選で計6名に「ROIROMセレクト！収録先のお土産」がプレゼントされる。詳細は特設サイトまで。

■番組情報

MUSIC ON! TV『Dream Way＜#1＞』

03/29（日）21:00～22:00

04/26（日）22:00～23:00再放送

■関連リンク

特設サイト

https://www.m-on.jp/special/roirom-2603/