AIの主流はChatGPTやGeminiなどのクラウドサービスですが、「利用制限に縛られずにAIを実行したい」とか「オフラインでもAIを実行したい」といった事情からローカルでAIモデルを実行するユーザーも数多く存在しています。ローカルで実行できるAIモデルの種類はPCのスペックによって変化しますが、AIモデルの種類が多すぎて「自分のPCでどのAIモデルが動くのか分からない」という状況に陥りがち。そんな時に役立つウェブサイトが「C