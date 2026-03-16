野球のWBCで日本代表・侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに5−8で敗れました。試合後、大谷翔平選手が報道陣の取材に応えました。一問一答は次の通りです。【映像】「本当に『悔しい』の一言」一問一答に答える大谷翔平選手Q．試合を終えて。A．いや、本当に悔しいですね。本当に強かったですし。自分達の持っているものというか、出しながらも、やっぱり力で最後押し切られた印象かなと思います。Q．今日の試合を振り返って、ま