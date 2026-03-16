侍ジャパンWBC惨敗の内幕】【もっと読む】井端監督チグハグ采配の痛恨2009年大会以来の連覇は準々決勝で霧散した。15日（日本時間）のベネズエラ戦は、リリーフ陣の崩壊によって乱打戦を落とした。先発した山本由伸（ドジャース）が4回2失点で降板すると、5-2で迎えた五回、2番手として登板した隅田知一郎（西武）がM・ガルシアに2ランを許して1点差に詰め寄られた。六回には4番手の伊藤大海（日本ハム）がW・アブレイユに