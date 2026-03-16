中国宇宙ステーションでは現在、「神舟21号」の乗組員が各任務を着実に進めています。乗組員は宇宙材料科学実験で、無容器実験装置の実験チャンバー内のサンプルの清掃と交換、軸心機構の電極の整備、観察窓のレンズ清掃を遂行しました。さらに、微小重力燃焼科学実験では、燃焼器の交換やサンプリング蓋の交換、真空引き（装置内から空気をいったん抜き取る作業）、排気などの作業を実施しました。宇宙ステーションでは、気霧栽培