就任早々の解散、総選挙で大勝した高市首相のメンタルの強さはどこから来るのか。高市氏に長年インタビューを重ねてきた大下英治による評伝『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）によると、高市氏の母は警察官で、閣僚になってからも母親からビンタと説教をされていたという――。※本稿は、大下英治『高市早苗安倍晋三の後継者となった初の女性首相の戦い』（宝島社文庫）の一部を再編集した