プレミアリーグ第30節が15日に行われ、リヴァプールとトッテナム・ホットスパーが対戦した。リヴァプールは、リーグ戦29試合を消化して勝ち点「48」。今節はチェルシーがニューカッスルに敗れ、アストン・ヴィラもマンチェスター・ユナイテッドに敗戦したため、リヴァプールにとってこの一戦は勝利すれば4位浮上のチャンスとなった。一方のトッテナムは、今節の試合をともに引き分けたウェストハムとノッティンガム・フォレ