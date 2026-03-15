リチャーリソンが劇的同点弾！…トッテナム、土壇場で勝ち点“1”をもぎ取る　リヴァプールはソボスライがFKから得点も守りきれず

フリーキックのスペシャリスト🍷#ソボスライ のペナルティエリア外のFK

豪快な一発は大きな先制点に⚽️



今季6得点目はまたしてもスーパーゴールに👏



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ リヴァプール v トッテナム・ホットスパー

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