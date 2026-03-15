ユニクロが3月12日、公式Xに突如としてサッカーボールの画像を投稿。ネット上では、とある大人気作品との“コラボ”ではないかと瞬く間に話題となった。

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『ブルーロック』コラボTシャツが発売決定

ユニクロの公式Xアカウントは、3月12時の午後12時に画像を1枚投稿。サッカーボールのようだが白地に黒の五角形ではなく、“青の五角形”が用いられているデザインだった。

「これは、大人気サッカー漫画『ブルーロック』に出てくるサッカーボール。作品のロゴにもこのモチーフが使われているので、ファンならすぐにわかったはず。同作は2018年から『週刊少年マガジン』で連載が始まり、コミックスの累計発行部数は5000万部を突破しています。22年にはテレビアニメ化、24年には劇場版アニメが公開されて大ヒットしました」（漫画誌ライター）

正式発表ではなくまだ“匂わせ”だった段階から、SNS上には「ブルーロックとユニクロのコラボ!? 絶対買わなきゃ！」「なにこの激アツコラボ！ 店舗行って全種類そろえたい！」「ボールの画像だけでブルーロックだってわかるのすごい（笑）。早く商品が見たいな」など、ファンから歓喜の声が続出していた。

漫画『ブルーロック』の作画を担当するノ村優介氏も、ユニクロの投稿にサッカーボールの絵文字で反応。その後、3月13日の午後12時にはユニクロの人気商品『UT』でのコラボが正式に発表された。

「『ブルーロック』といえば、実写映画の公開も控えています。昨年9月に発表され、この時点では“2026年夏公開”と告知されていました。それからネット上では、個性的なキャラクターを演じるキャスト予想で大盛り上がり。今年1月26日、ついに主人公・潔世一を演じるのが若手人気俳優の高橋文哉さんだと発表されました」（前出・漫画誌ライター）

その他のメインキャストも随時発表されており、Mr.Children・桜井和寿の息子である櫻井海音、俳優・沢村一樹の息子である野村康太ら話題性のある人物から、なにわ男子・高橋恭平、劇団EXILE・櫻井佑樹といった人気のキャストまで豪華な顔ぶれが揃っている。

「撮影は順調なようで、昨年11月に都内近郊のサッカースタジアムでメインキャストたちが目撃されています。実写化にあたっては、1000人以上の俳優が参加した大規模なオーディションが行われたとか。配役が決まってから、1年半をかけてプロ選手のもとでサッカーの技術を習得していったそうです。ちなみに、実写映画の制作は株式会社クレデウス。昨年大ヒットした『国宝』や、漫画原作の『キングダム』を手がけた会社です」（制作会社関係者）

今年6月には、サッカーワールドカップが開催される。『ブルーロック』とユニクロのコラボが実現すれば、サッカーファンもますます盛り上がるだろう。