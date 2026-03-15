担当者死去のため昨年2月から活動休止…「球団として大切に継承」ヤクルトは15日、球団マスコット「つば九郎」が今シーズンより活動を再開すると発表した。つば九郎は昨年2月に担当者が死去したため活動を休止していた。活動再開に際して球団は「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました。皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来に