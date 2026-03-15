準々決勝でベネズエラに敗れるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。侍ジャパンが激闘の末に散った。初回に大谷翔平が先頭打者弾。だが、その後に鈴木誠也が盗塁の際に右膝を痛め、無念の負傷交代となった。鈴木に代わって緊急出場した森下翔太が2-2の3回1死