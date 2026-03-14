元中日監督の森繁和氏が１４日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。番組ではＷＢＣ侍ジャパンが１５日に準々決勝でベネズエラと対戦することを特集した。森氏は毎年のように中南米に出かけて、多数の有望選手をスカウトしたことで知られる。ＷＢＣ決勝トーナメントに進出した中南米勢では、ドミニカのメンバーと長打力が抜けていると分析し、ベネズエラと対戦することになったことはプラス材料と指摘した。