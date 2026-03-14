転勤や進学による転居が増える時期が迫り、希望通りに転居ができない「引っ越し難民」が問題となっている。引っ越し業者は輸送方法の多様化などで受け入れの拡大を図るが、限界がある。物価や人件費の上昇もあって繁忙期の料金は高騰しており、時期を分散するための取り組みが求められる。（仁木翔大）原油高懸念引っ越し難民が増えた背景には、物流業界の人手不足がある。２０２４年にトラック運転手の残業規制が強化されると