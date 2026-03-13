〈『SANAE TOKEN』につきましては、トークンの設計および発行に至るまでの一切の業務について、私が運営する株式会社neuが主体となって行い、その責任を負ってまいりました〉現職総理の名を冠した暗号資産｢SANAE TOKEN（サナエトークン）｣を巡る騒動において、Xでこう投稿した謎の男性。彼には、「別の一面｣があった――。謎に包まれたサナエトークンの設計者現職総理を巻き込む一大騒動となっているサナエトークン問題。3月3日に