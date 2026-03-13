Xの投稿が話題にボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が13日、Xを更新。コンビニで衝撃の会計画面を公開し、話題になっている。5月2日の中谷潤人戦に向け、沖縄で走り込み合宿を行っていた井上。Xに投稿した2枚の画像が仰天の内容だった。1枚はコンビニのローソンで73点、9万788円の会計画面。もう一枚はスーパーとみられる会計画面で食料品などを購入し、16万5847円という会計画面だ。投稿に