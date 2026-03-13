Xの投稿が話題に

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が13日、Xを更新。コンビニで衝撃の会計画面を公開し、話題になっている。

5月2日の中谷潤人戦に向け、沖縄で走り込み合宿を行っていた井上。Xに投稿した2枚の画像が仰天の内容だった。1枚はコンビニのローソンで73点、9万788円の会計画面。もう一枚はスーパーとみられる会計画面で食料品などを購入し、16万5847円という会計画面だ。

投稿には「男達の良くない男気が､､､」という意味深な一言とともに「#井上尚弥 #井上拓真 #武居由樹 #田中空 #田中将吾」の5人の名前が添えられ、このうちの誰かが“男気”で支払った可能性がある。

合宿中のひとコマとみられるが、ファンからは「金額怖っ！」「男気(16万円)」「多分本人からしたら9000円くらいの感覚」「なんでローソンで9万いくねん笑」「ローソンのレジは73点一気に計算できるんだ お店の人もレジ打ち大変やw」「俺の手取り＝モンスターの1回の買い物」「73点…」など驚きの声が続々。井上が支払ったと推測する声が多かった。

井上はスポーツビジネス専門の米メディア「スポーティコ」に2025年の年収によるスポーツ選手の長者番付で6200万ドル（約98億8000万円）と報じられており、今回の投稿に一部のファンからは「多分本人からしたら9000円くらいの感覚」と金銭感覚の違いを指摘する声もあった。



（THE ANSWER編集部）