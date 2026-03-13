交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を必ず決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみらが見守る中、3組のカップルが究極の選択に向けた決断の旅を続ける。【映像】美しすぎるモ