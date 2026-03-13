交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を必ず決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみらが見守る中、3組のカップルが究極の選択に向けた決断の旅を続ける。

【映像】美しすぎるモデル彼女（全身姿も）

番組内では、出産も見据えて結婚を真剣に考えるモデルのルナ（29）と、自由で居たいユウキ（31）がレストランでディナーを楽しみながら、結婚のタイミングについて本音で話し合う様子が公開された。

「あなたって結婚する気ある？」というルナの日常的な問いかけに対し、ユウキは「今の自分の年収は平均年収ぐらい。それを考えると、結婚して子供を授かっても今のままじゃ家族を養えない不安がある」と、経済的理由から結婚に踏み切れないリアルな本音を吐露。さらに「自分がちゃんと満たされていないと人に与えられないと思っている」と語るユウキだったが、スタジオの女性陣からは容赦ないダメ出しが飛んだ。

藤本美貴は「男の人で『支えられる自分になってから結婚したい』ってお金の面でも精神的な面でも言う人いるじゃないですか。私これ結構言う人嫌いですね」とバッサリ。さらに「いつその収入いくんですか？って思う」と加えると、ゆうちゃみも「そう言われたら言い訳に聞こえてくる」と深く同調していた。藤本は「子供ができたら頑張んなきゃなって思う人もたくさんいる」と力説。男性のプライドと女性のリアルな焦りが交錯する展開に、スタジオは白熱した議論に包まれた。