ともに21歳の若い力士が激突した。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 12日、ここまで金星2つの平幕藤ノ川の挑戦を受けた大関安青錦。立ち合いでフェイントをかけられるも、慌てない。終始、落ち着いた相撲で低い前傾姿勢を崩さず、押し出した。これで3勝目だが、すでに2敗。初日から白星と黒星を交互に繰り返している。過去、綱とり場所で5日目までに2敗しながら昇進を果たしたのは、朝潮の