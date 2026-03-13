香川県警察本部 香川県警が13日、2026年4月1日発令の第2次人事異動を発表しました。警視以下の警察官と一般職員が対象で、異動規模は前年から67人増えて613人です。 ストーカーやDV、虐待など人身安全関連事案の捜査を指揮し、各部署との連携をはかる部長級ポスト「人身安全統括監」を生活安全課に新設します。現在、丸亀警察署長の馬場宏司さんが異動して「人身安全統括監」に就任します。 さぬき署や高松