宮崎夏次系が凄い、ということは、ここ数年ずっと漫画界でいわれ続けていることだが、先ごろ刊行された『もじるひと』（早川書房）を読めば、あらためてその凄さに気づかされることだろう。 【写真】宮崎夏次系『もじるひと』 『もじるひと』は、タイトル通り、宮崎が古今東西の文学作品の題名を“捩（もじ）り”、その言葉からインスパイアされた物語（1作につき8ページのショート・コミック）を31本収録した作