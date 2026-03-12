松本洋平文科相は１２日に行われた衆院予算委員会の終了後、報道陣の取材に応じ、「週刊文春」が報じた既婚女性とのＷ不倫騒動を陳謝した。冒頭、松本氏は「この件によりまして本当に私を日ごろ支援してくれるみなさま方、なによりも私の家族に心からお詫びを申し上げたいと思います」と深々と頭を下げて謝罪。その上で「厳しいお声があるのは重々承知をしておりますし、私自身、ひとつひとつをしっかり真正面から受け止めてい