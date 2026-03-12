「No.1」表記に根拠がなかったとして、「イモトのWiFi」を提供する会社に課徴金納付命令です。「お客様満足度No.1」などの広告を表示していたことが景品表示法違反にあたるとして、約1億7300万円の課徴金納付命令を受けたのは、「イモトのWiFi」を提供するエクスコムグローバルです。消費者庁によりますと、エクスコムグローバルに調査を委託された会社は、回答者に対して「イモトのWiFi」および他社のモバイルルーターのレンタル