12日、消費者庁は「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバル株式会社に1億7262万円の課徴金の納付命令を出した。他のサービスや店舗でも見られる広告表示が違反していると判断されたため、SNSなどで話題となった。 同社は、旅行ガイドブック「地球の歩き方」や自社のWebサイトに「お客様満足度No.1」などと表記。しかし、根拠となるアンケート調査でサービスの利用が確認できなかった。消費者庁は